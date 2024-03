Città

SARONNO – Prosegue la stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del Teatro di Saronno a cura di Associazione culturale Helianto e associazione Artigianarte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta. Questa volta sono i “paradigmi fluttuanti” di Daniela Evangelisti a venir esposti all’interno del Foyer: una mostra tutta al femminile che sceglie l’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, per il suo debutto.

Con Paradigmi fluttuanti l’artista mette infatti in mostra la sua ricerca artistica consacrata a dare voce all’universo femminile attraverso l’utilizzo del suo materiale prediletto ovvero quello creato dalle mani femminili: la canapa tessuta, il ricamo, il rammendo. E proprio nell’incontro tra il ferro e l’acciaio con la canapa, il lino e i pizzi ricamati, apparentemente in contrasto tra di loro, ha luogo la sintesi poetica dell’artista.

La mostra sarà visitabile nel foyer del Teatro Giuditta Pasta dall’8 marzo al 28 aprile in occasione degli spettacoli e negli orari di apertura della biglietteria. L’evento di presentazione si terrà sabato 13 aprile, alle 18 con performance degli attori di Helianto.

“La ricerca artistica di Daniela Evangelisti – commenta Sara Merlino – ha come cuore pulsante da sempre la presenza del femminile, come forza creatrice, resiliente e potente, in grado di emergere da qualsiasi rete, da qualsiasi gabbia e preconcetto. Il materiale prediletto dall’artista fin dalle origini del suo lavoro è proprio quello creato dalle mani femminili: la canapa tessuta, il ricamo, il rammendo. Mentre in un primo momento utilizza i tessuti come vere e proprie tele su cui scrive con antichi ricami, fili di cotone, pizzi, con il tempo rompe la barriera bidimensionale per creare installazioni e sculture che abitano gli spazi.”

“La leggerezza quasi impalpabile e fluttuante delle opere dell’artista non deve trarre in inganno lo spettatore sognante. A mezz’aria volteggiano nodi inespressi e serrati di tante esistenze. Vite che da secoli, forse da sempre, sfilano più o meno visibili agli occhi del mondo. Alle donne si rivolge Evangelisti, alla loro incredibile forza trasmessa di generazione in generazione. Antiche lenzuola, candide e ruvide, organza delicata, pizzi eterei si in-trecciano con acciaio, ferro, reti metalliche e raccontano desideri inespressi che riecheggiano, di nodi profondi da sciogliere per respirare aria fresca, di gabbie più o meno visibili da cui liberarsi. Proprio nell’incontro tra il ferro e l’acciaio con la canapa, il lino e i pizzi ricamati, apparentemente in contrasto tra di loro, ha luogo la sintesi poetica dell’artista.”

Daniela Evangelisti vive e lavora a Verrès, dove porta avanti la sua ricerca artistica incanalando la sua energia creativa nella trasformazione e manipolazione di tessuti, tele di canapa grezza, merletti, pizzi antichi, biancheria di lino. Il suo linguaggio espressivo dà voce all’universo femminile, alla forza inesauribile delle donne che avanza incessante nonostante i limiti e i venti contrari passati e presenti. Daniela Evangelisti ha esposto le sue opere e le sue istallazioni in musei d’arte contemporanea, in gallerie d’arte, in spazi pubblici e privati, partecipando a numerose mostre personali e collettive.

