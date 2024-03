Basket

SARONNO – Decimata dalle assenze di Tresso, Beretta e Negri, la Az Robur Basket Saronno di coach Renato Biffi cede per la prima volta in stagione il passo al PalaRonchi di fronte ad una Etrusca San Miniato fisica e determinata. 76-80 il finale.

La partita del sabato sera comincia con i rimbalzi offensivi di Ndour che spadroneggia nel pitturato e le triple di Nasini che domina l’arco (4 di fila nel primo quarto). Al 10′ è 26-30 e Saronno sarà costretta a inseguire per tutto il tempo. San Miniato tocca anche un massimo vantaggio di +11 del 20′ (con anche due canestri da tre sulla sirena di primo e secondo quarto), poi parte la rimonta roburina con un grande terzo periodo ed un inizio di Q4 che conduce fino alla parità quota 58. Ci sono i canestri importanti di De Capitani ed il solito apporto di Quinti. Si fa vedere anche Ugolini. Ma lo sforzo costa caro e San Miniato lucidamente riprendere a mettere i piedi nel pitturato. A metà parziale decisivo gli ospiti vanno avanti 66-62, un paio di giocate di Jovanovic, miglior marcatore con 23 segnati, indirizzano ulteriormente il match. Solamente i miracoli di Pellegrini e Quinti nell’ultimo minuto, insieme all’imprecisione nel giro di liberi obbligato dell’Etrusca, permettono di riportarsi a -3 però con il possesso nelle mani ospiti; qui Menconi la chiude con il libero decisivo e arriva il primo referto giallo della Fase Gold e del PalaRonchi. Per i saronnesi ci sono i 20 di Nasini, poi 16 di Quinti e 12 di Ugolini, in doppia cifra anche Pellegrini. Prossimo impegno dei roburini sabato 16 marzo alle 21, a Empoli, per riprendere la corsa verso i playoff.

Risultati

Az Robur Saronno-Etrusca San Miniato 76-80, 7 laghi Gazzada-Virtus Siena 81-88, Junior Casale Monferrato-Us Empolese 68-73, domenica alle 18 Pavia-Cecina.

Classifica

Empolese 12 punti, Az Robur Saronno e Cecina 10, Siena, Pavia e Casale 8, Sam Miniato 4, 7 laghi Gazzada 2.

Il programma

Si è iniziato dunque sabato 2 con Cecina-Robur Saronno. Successivo appuntamento quello di sabato 9 marzo per Robur-Le Patrie Etrusche di San Miniato. Terza giornata sabato 16 marzo alle 21 per Computer Gross Use Empoli-Robur; quarta giornata sabato 23 marzo alle 21 per Robur Saronno-Virtus Siena. Poi si gioca mercoledì 27 marzo Robur-Cecina alle 21, domenica 7 aprile alle 18 San Miniato-Robur, sabato 13 aprile alle 21 Robur-Empoli, sabato 20 aprile Siena-Robur alle 21.

