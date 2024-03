Comasco

LOMAZZO – Stavano lavorando in cantiere quando hanno trovato un residuato bellico verosimilmente della Seconda guerra mondiale. Protagonisti della vicenda, avvenuta giovedì 7 marzo e resa nota dal sindaco Gianni Rusconi, alcuni operai impegnati in un intervento edile in via del Seprio.

Appena effettuato il ritrovamento hanno dato l’allarme. Sono arrivati sul posto i carabinieri e il personale del genio civile. L’ordigno è stato recuperato e messo in sicurezza. Sempre giovedì è stato portato in una zona isolata e fatto brillare. Nessun danno, ferito o imprevisto nell’operazione.

Dal primo cittadino Rusconi un ringraziamento al personale intervenuto “per aver riportato la situazione alla normalità senza rischi ne per il personale del cantiere ne per i residenti della zona”.

