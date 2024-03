Cogliate

COGLIATE Sarà abbattuto stamattina, sabato 9 marzo, la torre dell’acquedotto di Cogliate. Si tratta di un serbatoio pensile alto 20 metri ormai dismesso (è inutilizzato da sessant’anni).

Situata in piazza Giovanni XXIII (a poca distanza dall’asilo comunale e dal centro culturale Ferraroli) è formata da una struttura portante costituita da 6 pilastri in cemento armato.

Il costo dell’operazione a carico di BrianzAcque è di 88 mila euro.

“Grazie a questa demolizione – ha dichiarato il sindaco Andrea Basilico – riusciremo a recuperare importanti spazi, che, in una più ampia ottica di intervento prevede la realizzazione di una nuova piazza a seguito della rimozione della rotonda, rendendo l’area pienamente fruibile in tutte le occasioni, oltre che notevolmente più sicura. La torre sarà completamente rasa al suolo. L’esplosione al sabato è per permettere che la totale ripulitura proprio durante il weekend”.

