SARONNO – Partiranno stamattina, martedì 12 marzo, gli interventi disposti da Ferrovienord nel sottopassaggio di via Primo Maggio. Si tratta, rende noto il comune, di verifiche strutturali che prevedono la realizzazione di un cantiere che resterà attivo per poco meno di tre giorni.

L’intervento inizierà oggi e si concluderà giovedì 14 marzo con una sosta mercoledì mattina per evitare di gravare la viabilità cittadina già provata dalla presenza del mercato cittadino. Per permettere a tecnici ed operai di effettuare controlli e rilievi saranno necessarie modifiche alla circolazione. In particolare martedì e giovedì dalle 8 alle 18 e mercoledì 13 dalle 13 alle 18 saranno possibili restringimenti della carreggiata con sensi unici di marcia provvisori.

Il sottopassaggio è uno snodo cruciale della viabilità saronnese è facile prevedere rallentamenti nell’intero comparto negli orari di punta. L’invito è quindi quelli di scegliere percorsi alternativi o considerare tempi di percorrenza più lunghi.

