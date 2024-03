Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Sarà celebrato stamattina, martedì 12 marzo, il processo a carico dei due uomini arrestati ieri mattina dai carabinieri della stazione di Caronno Pertusella nella zona di via 4 novembre.

La vicenda sarà ricostruita con precisione in aula ma sono molti i caronnesi residenti nella zona che, ieri intorno alle 11, hanno visto i carabinieri effettuare un sopralluogo nella zona di via 4 novembre dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti nella zona della posta.

Presto i militari hanno intercettato i ladri che avevano appena finito di mette a soqquadro un appartamento. Ne è nato un breve inseguito che si è concluso con il fermo di due malviventi. Per loro sono scattate le manette e il trasferimento in comando per le pratiche di rito. Stamattina, come detto, il processo per direttissima al tribunale di Busto Arsizio.

Tanti i cittadini, l’episodio è avvenuto intorno alle 11 del mattino, che hanno assistito all’attività dei carabinieri apprezzando la rapidità e l’efficacia dell’intervento. La polizia locale cittadina è intervenuta a supporto dei militari.

