SARONNO – “Nella notte qualche incivile ha nuovamente riempito di scritte il tratto del sottopassaggio pedonale che era stato pulito ed imbiancato solo poche ore fa grazie alla collaborazione tra i ragazzi del Rotaract e l’Amministrazione saronnese”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al raid realizzato nelle notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo nel sottopassaggio di piazza dei Mercanti. (QUI LE FOTO)

“Queste sono azioni da condannare, senza se e senza ma – continua l’Amministrazione – sia per il danno arrecato al patrimonio pubblico, perché i ripristini sono sempre a spese della collettività, sia per la mancanza di rispetto per il tempo e la fatica che i volontari hanno dedicato, nel segno dell’impegno civico. Spiace che una città più bella, pulita e decorosa dia fastidio ad una minoranza tanto piccola quanto dannosa”.

“Tanto ricoloriamo tutto”, “muri puliti popolo muto”: gli slogan del raid al sottopasso ripulito dal Rotaract

