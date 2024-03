Groane

CESANO MADERNO – Ha preso il via il “cantiere pilota” di piazza Esedra per la diagnostica e campionatura nell’ambito dell’intervento di restauro conservativo della storica quinta muraria, con verifica e messa in sicurezza dei pinnacoli e degli elementi sommitali.

La prima parte dell’intervento, spiegano dall’Amministrazione civica, “consisterà nell’ispezione su tutta la superficie dell’Esedra per le prime valutazioni e i saggi stratigrafici. Poi si passerà all’avvio delle indagini strutturali. Quindi si procederà con il montaggio del ponteggio sull’area individuata come “cantiere pilota”, ponteggio che resterà per tutto il mese di aprile e maggio 2024”. Per i responsabili comunali si tratti di “un passo fondamentale per rendere ancora più straordinario un monumento simbolo della nostra città”.

(foto: una immagine del cantiere in corso in piazza Esedra a Cesano Maderno)

