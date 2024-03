Sport

CARONNO PERTUSELLA – Come da tradizione, la stagione del softball inizia con la Coppa delle Prealpi, promossa fra Caronno Pertusella e Bollate ed al debutto questo fine settimana.

Si tratta della ventinovesima edizione dell’evento: previste 82 gare, nell’ambito dei tre differenti tornei in cui questa manifestazione è suddivisa. Nel Prealpi A si gioca da venerdì 22 marzo e nei prossimi giorni anche quelle del Prealpi B; ma per il “Dusi” si scende in campo già questo weekend. Oggi alle 10 a Bariola Rheavendors Caronno Pertusella-Tt Tigers (squadra olandese) e poi partite per tutto il giorno come a Bollate. Stesso copione domenica: le finali sono previste a Bollate, campo di Ospiate, nel pomeriggio dalle 14.45 con premiazioni che si terranno alle 16.45.

Alla Coppa delle Prealpi partecipano Caronno e Bollate con diverse formazioni, oltre a New Bollate, Inox Team Saronno, le Nazionali under 18 di Italia e Repubblica Ceca, Legnano, Bulls Rescaldina, le olandesi Tt tigers e Sparks, le ceche Joudrs Praga; le italiane Cernusco, Milano e Seveso.

