CESANO MADERNO – “Si informa che da oggi, mercoledì 23 agosto, a sabato 26 agosto, per un intervento urgente a seguito di perdita di gas è istituito con ordinanza divieto di circolazione in via Volta, nel tratto del sottopasso Fnm e, a seguire, nel tratto comprendente la rotatoria tra via San Paolo e via Giuseppe Ronzoni”. Lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica cesanese.

Dunque per qualche giorno, in quella zona della città, si dovranno seguire percorsi alternativi; si tratta d’altronde di opere che non si possono rinviare. Nel caso gli interventi vengano eseguiti più celermente del previsto

