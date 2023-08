x x

CESANO MADERNO – Sopralluogo del sindaco Gianpiero Bocca e dell’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, al cantiere di via Friuli, accompagnati dai tecnici di BrianzAcque e delle ditte che stanno eseguendo i lavori. Il cantiere, fanno sapere dal Comune, “procede secondo cronoprogramma, nonostante l’importante presenza di sotto servizi e di altri imprevisti che stanno richiedendo un impegno maggiore”.

I lavori consentiranno la riqualificazione completa del sistema fognario in via Friuli, la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza del torrente Comasinella rispetto ad eventuali rischi di esondazione. È ad oggi confermata la riapertura al transito di via Friuli entro il 3 settembre, come già annunciato.

Contestualmente prosegue il cantiere (fondi Pnrr) per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di tutta la nuova condotta idrica fino a via Lucania. Le vecchie condutture sono sostituite con tubazioni di nuova generazione che assicurano prestazioni e servizi più efficienti per i cittadini. Anche qui i tempi sono stati confermati, con la posa dell’asfalto provvisorio e il ripristino della viabilità entro la fine del mese di agosto.

(foto: il sopralluogo del sindaco Gianpiero Bocca al cantiere di via Friuli)

01082023