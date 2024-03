Città

SARONNO – Diego Dominguez, leggenda vivente del rugby internazionale ieri mattina ha fatto visita ai giovani rugbisti saronnesi al Centro sportivo comunale Matteotti.

Dominguez ha incontrato giovani atleti, educatori e dirigenti dell’Unione Sportiva Saronno Rugby alla presenza del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport Gabriele Musarò, prima di far ritorno agli studi televisivi di Sky a Milano per commentare la partita Galles-Italia del Sei Nazioni.

Dominguez, da sempre impegnato nella promozione del rugby e della sua dimensione educativa anche in contesti sociali complessi, si è trattenuto al campo parlando con i giovani rugbisti della sua esperienza, ricordando quando a 6 anni in Argentina calcava campi polverosi: “ho visto l’erba sui campi da gioco per la prima volta in Europa…” e incoraggiando i ragazzi a divertirsi e crescere insieme nel rispetto delle regole: “un giocatore di rugby è chi sa giocare dentro un campo, ma sa stare insieme anche fuori dal campo e si comporta bene”.

La sorpresa per i ragazzi è stata immensa, Diego ha firmato maglie, palloni e si è prestato con gentilezza e un grande sorriso alle foto di rito. A Dominguez è stato fatto dono di una maglia sociale, il campione ha promesso di ritornare a Saronno per dare il primo calcio di inaugurazione del futuro campo da rugby.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?