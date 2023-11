Città

SARONNO – Sergio Parisse, Martin Castrogiovanni, Paul Griffen, Paolo Vaccari, sono alcuni dei campioni internazionali di rugby che si sono mobilitati, con endorsement e like condividendo sui propri profili social il docu-film, realizzato da Riccardo Banfi di “About a film”, sulla battaglia dell’Unione Sportiva Saronno Rugby ASD per permettere ai propri tesserati di allenarsi…

In meno di 2 minuti, il corto in bianco e nero “Una storia di resilienza” (https://www.saronnorugby.it/2023/11/08/una-storia-di-resilienza/) racconta l’ostinata voglia di rugby di 80 giovani atleti (bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni) che non demordono e si adattano a condizioni di gioco proibitive, nel prato tutto buche e fango di un parco pubblico, non avendo un proprio Campo da gioco.

Il mondo del rugby sta sostenendo la Società saronnese che, in questa stagione, è stata costretta ad interrompere più volte i propri allenamenti allo Stadio “Colombo-Gianetti” per i continui interventi di manutenzione straordinaria richiesti da FBC Saronno 1910 al Comune, anche spostando le proprie attività al Parco del Lura o sul campetto dell’Oratorio del Santuario, sempre senza avere accesso a servizi igienici e spogliatoi e in oggettive condizioni di rischio per i propri atleti.

Endorsement e sostegno incassati anche da parte della Federazione Italiana Rugby – Comitato Lombardo, delle Zebre Family e della community Mondo Rugbistico, da parte di atleti, club, giornalisti sportivi, appassionati di rugby, semplici cittadini: il video in meno di una settimana ha registrato più di 35.000 visualizzazioni.

“Da quando abbiamo avviato la nostra campagna comunicativa abbiamo ricevuto la solidarietà di moltissime Società rugbistiche da tutta Italia. Il Presidente del Comitato regionale lombardo Maurizio Vancini, con il Consigliere Enzo Dornetti e il Delegato provinciale Paolo Carbone sono venuti a trovarci a Saronno e si sono interessati alla nostra battaglia. Ora abbiamo organizzato un incontro tra la nostra Federazione sportiva (con il Delegato regionale agli impianti Giulio Donati) e Amministratori e tecnici degli uffici comunali competenti per valutare la possibilità di realizzare un campo omologato a Saronno giovandosi anche di risorse messe a disposizione dalla Federazione Italiana Rugby. Confidiamo che i nostri Amministratori sappiamo cogliere questa opportunità, abbiamo bisogno di impegni concreti e di tempi rapidi”,ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente del Saronno Rugby.

Nei prossimi giorni saremo in grado di raccontare pubblicamente se questi sforzi sortiranno un qualche risultato positivo o se sarà stata solo un’occasione persa e per quale motivo.

L’Unione Sportiva Saronno Rugby ASD, sin quando non avrà qualche certezza su come proseguire la propria attività sportiva, sarà impegnata nella campagna “Senza campo non ci sto!”.

Il 20 settembre 2023 la Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Noi rugbisti ci impegneremo affinché la nostra bellissima Costituzione non venga vilipesa.