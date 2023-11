SARONNO – “Saronno calcio a Gallarate e rugby allo stadio, non ci capiamo più niente”: lo dicono alcuni tifosi del football saronnese che questa mattina si trovavano a passare dallo stadio comunale “Colombo Gianetti” in via Biffi, “era aperto, c’era movimento, pensavamo fossero all’opera i giardinieri perchè tutti sanno che il campo è malridotto, così malridotto che il Fbc Saronno gioca tutte le partite fuori casa da un mese e mezzo e giocherà lontano, “in casa” allo stadio di Gallarate, anche domani contro il Verbano. Invece, sorpresa, c’era il campo principale pieno dei ragazzi del Saronno rugby. Bellissima cosa, vedere tanti giovani fare sport. Ma allora il campo è impraticabile oppure no? Il Fbc Saronno per non rovinarlo affitta lo stadio di Gallarate, e immaginiamo che anche a livello di costi non sarà una passeggiata così come per noi che dovremo andarci in auto ed oltre tutto la sera visto che si giocherà alle 19, mentre le porte dello stadio comunale di Saronno vengono aperte al rugby? E il campo sul quale, si dice, il Comune sta facendo i lavori per renderlo di nuovi agibile?”

Interrogativi obiettivamente legittimi e che è difficile non porsi. Il Fbc Saronno, finalmente tornato dopo ciunque anni nel campionato di Eccellenza, è stato sinora costretto a giocare quasi tutti gli incontri in trasferta, anche quelli “ufficialmente” casalinghi, con tanti disagi anche per i tifosi e gli abbonati.

Ieri la Osa Atletica Saronno – storica “utilizzatrice” dell’impianto di via Biffi assieme al Fbc Saronno – aveva chiesto l’apertura di un tavolo di confronto con il Comune riguardo allo stadio di Saronno.

(foto: i giovani del rugby durante l’allenamento di questa mattina allo stadio Colombo Gianetti di Saronno)

11112023