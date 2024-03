ilSaronnese

TURATE – Pubblicato sul sito del comune di Turate il nuovo piano comunale di protezione civile. Si tratta di un documento fruibile a tutta la comunità e consultabile dalla cittadinanza, che potrà così conoscere i rischi più probabili del territorio e come fronteggiarli. Un esempio di rischio è stata la grandinata della scorsa estate, che ha richiesto grande sforzo dalla comunità per affrontare i danni causati.

Il rischio più alto, come attesta il piano, è caratterizzato proprio dall’imprevidibilità dei fenomeni atmosferici, ma si leggono anche rischi per il trasporto di sostanze tossiche, o incidenti industriali e ferroviari.

Il piano comunale di protezione civile è stato esposto, nei giorni scorsi, dall’ingegnere della protezione civile Mario Stevanin, in presenza del sindaco Alberto Oleari. In quell’occasione è emersa l’importanza che i cittadini siano informati sui rischi e sui comportamenti da adottare, così da allontanare le posizioni di difficoltà come viene riportato dalle indicazioni del comune.

