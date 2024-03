Eventi

TRADATE – La magia delle fiabe sta per invadere gli spazi della biblioteca Frera di Tradate, con un evento per i più piccoli e le loro famiglie. “Mi leggi una storia? Fiabe per tutti i gusti!” è il titolo dell’iniziativa che vedrà protagonisti bambini dai 3 ai 6 anni, invitati ad ascoltare storie che scalderanno cuori e stimoleranno immaginazioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 marzo alle 16.30, un momento ideale per concedersi una pausa dalla routine quotidiana e immergersi nel mondo incantato delle narrazioni. A dare voce ai racconti saranno Pietro e Silvia, due lettori appassionati che sapranno portare in vita principi, principesse, draghi e creature fantastiche con il loro entusiasmante stile narrativo.

La biblioteca si conferma ancora una volta un luogo di incontro e di cultura, sostenendo l’importanza della lettura fin dalla più tenera età e offrendo spazi accoglienti dove i libri diventano ponti verso mondi lontani e avventurosi. Per partecipare a questo pomeriggio di avventure non è richiesta alcuna prenotazione, e l’ingresso è completamente gratuito. È un’opportunità da non perdere per tutte le famiglie che desiderano incoraggiare nei loro figli l’amore per la lettura e per le storie che hanno il potere di educare e di divertire allo stesso tempo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero telefonico 0331842242 o scrivere a [email protected].

(foto archivio: la biblioteca Frera di Tradate)

