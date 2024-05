Eventi

SARONNO – Una giornata memorabile per A.S.D. Amor Sportiva e G.S. Robur Saronno, in campo oggi domenica 12 Maggio contro diverse squadre professionistiche. Il 4º trofeo “G. Clerici” ha visto la partecipazione di dodici squadre della categoria esordienti 2011 divise in due gironi all’italiana. Sul campo di via Trento, oltre all’Amor, si sono date battaglia Parma , Juventus, Bologna, Monza e Sampdoria. In contemporanea, l’altro girone ha visto scendere sul campo di via Colombo i padroni di casa della Robur Saronno, Pro Vercelli, Cremonese, Spezia, Sassuolo e Verona. Cinque partite per ogni squadra a partire dalla mattina, poi nel tardo pomeriggio le finalissime tra le rispettive prime e seconde classificate dei due gironi.

La bella giornata ha accompagnato le tante persone presenti. Tra un incontro e l’altro, le numerose famiglie si sono potute anche servire del servizio ristoro per mangiare un boccone e dissetarsi. Un giorno che sicuramente rimarrà impresso nella memoria dei giovani calciatori di Amor e Robur e una bella occasione per confrontarsi con i pari età di alcune tra le più famose e forti squadre in Italia. Settimana prossima, domenica 19 maggio, sarà il turno del 2012, attesi altri squadroni tra cui Inter, Atalanta e Genoa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti