SARONNO – Il pilota saronnese Laurence Balestrini, campione italiano di Formula Renault 2019, sbarca sul grande schermo con il film “Race for glory. Audi vs Lancia“, pellicola uscita il 14 marzo nei cinema italiani, diretta da Stefano Mordini e con protagonista Riccardo Scamarcio nel ruolo di Cesare Fiorio.

Il film porta in scena la storica rivalità tra la Lancia Abarth del dirigente sportivo Cesare Fiorio e la Audi Sport di Ronald Gumpert, che nel 1983 si contesero la vittoria del campionato del mondo di rally in un’avvincente competizione. Nella pellicola Laurence Balestrini non solo interpreta il pilota al volante della Lancia 037, ma ricopre anche i panni di un commissario di gara del rally di Montecarlo. Il pilota saronnese infatti si è messo in gioco questa volta anche nell’ambito della recitazione, con una piccola parte assegnatagli dal regista: come racconta Balestrini, Mordini si sarebbe complimentato per la naturalezza con cui il pilota è riuscito a stare davanti alla telecamera. Il saronnese ha raccontato inoltre di quanto si sia divertito a guidare sul set e di come il regista gli abbia spesso chiesto consigli sulla fedeltà delle riprese delle scene di guida.

Balestrini ha anche partecipato sabato 16 marzo all’incontro ospitato dal cinema Notorius di Sesto San Giovanni, in occasione dell’uscita del film. L’evento, al quale erano presenti i distributori i Medusa Film, gli esponenti del mondo dei rally e gli appassionati del settore, è stato moderato da Fabio Del Prete, meglio noto come il Dj Fabio, appassionato di sport, ex-pilota e ideatore del programma radiofonico “Terzo Tempo” di Radio Active 20068.

Non è però la prima volta che Balestrini si trova a confrontarsi con il mondo cinematografico: in passato, infatti, è stato uno dei membri del team di esperti driver che aveva guidato le auto presenti nelle scene dell’inseguimento sulla tangenziale di Milano nella pellicola “L’ultima notte di Amore”, con protagonista Pierfrancesco Favino.

