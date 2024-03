Cronaca

SARONNO – Il personale sanitario è rimasto per oltre un’ora e mezza sul luogo dell’incidente per stabilizzare le condizioni di padre e figlio investiti ieri sera in via Grieg 32.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 lungo l’arteria intersezione dell’ultimo tratto della Saronno-Monza subito prima del cavalcavia. In questi giorni nella zona la presenza di pedoni è particolarmente intensa vista la vicinanza del centro culturale islamico dove sono in corso gli appuntamenti e i momenti di preghiera per le celebrazioni del Ramadan.

Lo scontro è avvenuto dopo le 21: il conducente si è subito fermato contribuendo al rapido arrivo dei soccorso. Padre e figlio sono stati così aiutati dal personale di due ambulanze della Croce Rossa, tra cui quella del comitato di Saronno e dell’automedica di Garbagnate. Come detto l’intervento sul posto è stato piuttosto lungo e solo poco prima delle 23 le ambulanze sono partite portando i due feriti all’ospedale Sant’Anna di Como e di Legnano.

Sul posto la polizia locale e i carabinieri che si sono occupati di deviare il traffico e di effettuare i rilievi del caso raccogliendo anche la testimonianza del conducente della vettura.

