Eventi

LAZZATE – Domenica mattina 14 Aprile ritorna a Lazzate la “Quater pass cun i Avisit”, evento podistico amatoriale, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Gap Lazzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, la partecipazione dell’istituto comprensivo “A. Volta” Lazzate-Misinto e il supporto di varie associazioni presenti sul territorio.

La tradizionale manifestazione sportiva consiste in una camminata a passo libero, con tre diversi possibili percorsi da 7, 14 e 19 chilometri, tutti pianeggianti. Il ritrovo per tutti i partecipanti è previsto alle scuole medie di Lazzate (via Laratta), ma con partenza libera, perciò ognuno potrà iniziare la camminata a partire dalle 7.30 fino alle 9, a seconda delle proprie necessità. Lungo il tracciato saranno disseminati dei punti ristoro.

Quest’anno i ragazzi delle scuole elementari e delle medie, grazie al coinvolgimento della direzione scolastica e del corpo docente, hanno realizzato un loro volantino dedicato all’evento e dotato di specifico Qr code per l’iscrizione diretta; inoltre il giorno della manifestazione gestiranno il

bar ristoro “dei calzini spaiati” nel segno dell’inclusione, ricordando che essere “diverso”, anche nello sport, è una ricchezza e non un ostacolo.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

La manifestazione, giunta alla sua 47esima edizione, vuole favorire lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva sul territorio, l’associativismo sportivo e le politiche giovanili, tant’è che ad oggi il rinnovato Gap Lazzate, da poco divenuto “associazione sportiva dilettantistica“, conta ben 20 iscritti tesserati Fidal e 104 soci sostenitori tesserati Fiasp ed è in continua evoluzione e progressiva crescita.

Per iscriversi all’evento contattare l’email [email protected] o i numeri di telefono 333 4164902 – 340 7370541. Per maggiori informazioni visitare il seguente link.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

28032024