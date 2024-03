Sport

CARONNO PERTUSELLA – Oggi allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella l’Arconatese riceve la Virtus Ciserano Bergamo, per la 33′ giornata del campionato di serie D, inizio alle 14.30. Al contempo la Varesina di Venegono Superiore gioca contro il Club Milano al centro sportivo di Pero.

Sia Arconatese che Varesina veleggiano nelle zone di vertice della graduatoria, per entrambe partite importanti per restare in alto,

Classifica, primi posti: Piacenza 63 punti, Varesina 61 punti (una partita in meno), Caldiero Terme 59, Arconatese e Pro Palazzolo 57.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Qui Arconatese – Giovedì 28 marzo Serie D in campo per gli anticipi di Pasqua e gli oroblù giocheranno a Caronno Pertusella contro la Virtus Ciserano Bergamo. Calcio d’inizio alle 14.30 per una partita che vede l’Arconatese motivatissima, dopo il pareggio dalla Casatese. L’Arconatese trova un avversario altrettanto motivato dopo la sconfitta interna con il Desenzano (0-2), che ha interrotto la serie positiva di due successi e ai begamaschi servono punti per ottenere una posizione maggiormente tranquilla in classifica. La squadra della Virtus allenata da Del Prato solitamente adotta un modo di giocare simile al 3-5-2 dalla Arconatese. In rosa c’è poi un ex come Santonocito, un trequartista di cui sono ben note le qualità e l’estro e il duello a distanza con Ferrandino sarà per palati fini nel calcio. Tra gli ospiti da tenere d’occhio anche la punta centrale Marco Bertoli, autore di 14 reti, di cui 3 su rigore e con lui ci sarà un’altra sfida nella sfida per il locale Alessio Quaggio che invece è quota 13 nella classifica dei marcatori del girone B. Arbitra Domenico Petraglione di Termoli.

28032024