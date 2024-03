Sport

SARONNO – La belga Noa Armirotto resta anche in questa stagione all’Inox Team Saronno.

“Tutta la Inox Team Saronno Softball è lieta di annunciare che Noa Armirotto indosserà la divisa nerazzurra anche per la stagione 2024” si legge infatti in una nota del club del presidente Massimo Rotondo.

La formazione saronnese debutta in regular season oggi pomeriggio alle 17 per la doppia gara in trasferta contro il Macerata, un incontro che è anche un test per iniziare a comprendere le potenzialità della compagine varesotto che si presenta al via della nuova stagione piuttosto rinnovata ma che ha iniziato sicuramente bene la nuova annata, vincendo la Coppa delle Prealpi.

(foto archivio: Noa Armirotto con la maglia dell’Inox Tam Saronno in azione di gioco)

30032024