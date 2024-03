ilSaronnese

ORIGGIO – L’amministrazione comunale di Origgio è alla ricerca associazioni per l’affidamento della palazzina di via Piantanida; alcuni gruppi no profit hanno manifestato interesse per l’uso dell’immobile per attività sociali, che potranno usare per 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

È stato aperto un bando per le associazioni di volontariato e di enti filantropici e società di mutuo soccorso, tutte queste associazioni in comune hanno la finalità civica e solidaristica: una occasione che i sodalizi locali senz’altro non vorranno farsi sfuggire.

La domanda di partecipazione scadrà alle 12 del 15 aprile e tutte le informazioni relative alla manifestazione d’interesse saranno scaricabili sul sito del Comune: c’è dunque ancora un po’ di tempo per farsi trovare preparati e predisporre nel modo più corretto gli incartamenti.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

30032024