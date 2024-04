Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Il programma del sabato si apre con la sfida a Castelfranco Veneto tra Thunders (1-7) e Inox Team Saronno (8-2), due formazioni che stanno vivendo momenti di forma totalmente diversi. Saronno è uscita dalla serie in casa di Bollate con un pareggio, conscia della propria forza e con la consapevolezza di avere in Kandra Lamb la miglior lanciatrice di questo avvio di campionato (4-1, 0.48 ERA, 62 K in 29 IP). Dall’altra parte le Thunders sono le uniche ad essere uscite dal turno infrasettimanale senza vittorie, beffate sul finale di gara 2 da Caronno. Nonostante ciò l’attacco sembra dare risposte migliori di quanto dica il record (.280 media battuta di squadra) e dalle parti di Castelfranco Veneto sperano che questo possa trasformarsi presto in qualche vittoria in più.

L’Mkf Bollate (9-1), capolista, fa visita alla Bertazzoni Collecchio (3-7) dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale, con tanto di shutout, per mano di Saronno. Nonostante ciò, gli undici punti segnati in gara 1 del derby e le nove vittorie nelle prime dieci gare sono assoluta garanzia della bontà del lavoro di Arocha e di una squadra che nel corso dell’inverno è migliorata, con l’obiettivo di tornare immediatamente al vertice. Collecchio viene anch’essa da un derby pareggiato, quello contro Old Parma, in cui è arrivata la quarta sconfitta stagionale in un one-run game, segnale di un avvio poco fortunato per le biancoblù. Nonostante il record negativo, ci sono motivi per sorridere in casa Collecchio: ben sei giocatrici del lineup titolare vantano una media battuta superiore a .300 e in pedana sono 61 gli strikeout della coppia Melegari–Main.

A completare il programma del sabato c’è la rivincita della finale scudetto dello scorso anno, con la Rheavendors Caronno (6-2) che vanta una gara di vantaggio sulle campionesse in carica dell’Italposa Forlì (5-3). Nelle gare 1 Forlì può contare su Ilaria Cacciamani che, tra le titolari inamovibili, si conferma la miglior lanciatrice italiana di questo avvio (1.17 ERA in 24 IP), mentre in casa Caronno ha leggermente faticato nelle ultime uscite Bianca Messina Garibaldi, che non avrà vita facile contro il lineup romagnolo guidato dalle bocche di fuoco Gasparotto e Giacometti (5 HR e 16 RBI in due). La situazione sembra più incerta in gara 2, dove Kelly Barnhill per Forlì ha mostrato qualche piccolo passaggio a vuoto rispetto alla sua ultima esperienza in Italia (9 ER in 22.1 IP) nonostante la nota capacità di mettere strikeout i battitori avversari (36 K). Iraimis Diaz in casa Caronno, arrivata per raccogliere l’ingombrante eredità di Tornes, ha mostrato ottimi flash (come gli 11 K contro Collecchio) ma viene da una prestazione dal controllo ballerino (6 BB) contro le Thunders.

Programma

Sabato 27 aprile

Ore 14.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Inox Team Saronno

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – MKF Bollate

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Rheavendors Caronno – Italposa Forlì

Domenica 28 aprile

Ore 11.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata

Riposa: Pubbliservice Old Parma.

Classifica

Mkf Bollate (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Inox Team Saronno (8-2, .800); Rheavendors Caronno (6-2, .750); Italposa Forlì (5-3, .625); Mia Office Blue Girls Pianoro (4-4, .500); Macerata (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio (3-7, .300); Thunders (1-7, .125); Pubbliservice Old Parma (1-9, .100)

(foto Andrea Elli: una fase di Bollate-Saronno di giovedì scorso)

