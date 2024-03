Cronaca

SARONNO – Acquazzoni e temporali hanno caratterizzato serata di sabato e poi la seguente nottata. A Saronno poco dopo le 21 una serie di violenti scrosci, brevi ma molto intensi: a creare preoccupazione per i sottopassi di via Milano e via I maggio dove i tombini hanno iniziato ad avere difficoltà a fare defluire tutta l’acqua caduta. Costante il monitoraggio della polizia locale e proprio grazie alla presenza tempestiva sul posto la polizia locale ha gestito al meglio l’emergenza. La violenza e intensità della pioggia hanno fatto attivare il semaforo che blocca la circolazione in via Primo Maggi anche se ormai la pioggia era diminuita. La pattuglia ha chiuso momentaneamente il sottopasso ha effettuato i controlli del caso per poi riaprirlo assicurata la sicurezza per gli automobilisti e il buon funzionamento del semaforo.

Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere parte della recinzione del cantiere per il rifacimento stradale in piazza Libertà: a rimetterla al suo posto ci hanno pensato alcuni passanti.

A Caronno Pertusella due brevi ma violentissimi acquazzoni si sono verificati attorno alle 20: si stava giocando, a Bariola, Rheavendors Caronno-Collecchio di softball serie A1: gli arbitri Giuseppe Pernice e Raul Salgado Perez, valutate le condizioni del campo ed il perdurante maltempo hanno deciso di sospendere la seconda partita al secondo inning sul risultato di 1-0 per ke caronnesi (che gi avevano vinto la prima partita, 3-2); l’incontro proseguirà e sarà portato a conclusione in data da definire.

(foto archivio)

31032024