ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il servizio di e-distribuzione dell’unità territoriale di Varese ha avvisato la cittadinanza dell’interruzione del servizio di rete elettrica nella giornata di domani, venerdì 5 aprile, dalle 13.30 alle 16.30, per lavori sugli impianti. Nella sospensione del servizio sono coinvolte le seguenti vie:

via IV Novembre

via Damiano Chiesa

corso Italia

vicolo Firenze

vicolo Genova

vicolo Ticino

via Castelli

via Volta

vicolo Po

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni su lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per sIlmartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803.500.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti