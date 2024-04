Cronaca

SARONNO – Tanti spazzolini elettrici con decine di testine, lamette da barba ed anche prodotti per l’igiene personale. Ha fatto una spesa del valore di 2 mila euro ma ha cercato di uscire senza pagare.

E’ il furto tentato lo scorso 2 aprile all’Esselunga di Saronno di via Novara. La manovra del ventenne non è sfuggita al personale di sicurezza del punto vendita che ha allertato le forze dell’ordine. Sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il giovane prima che si allontanasse. La refurtiva è stata tutta restituita al punto vendita mentre il ventenne è stato portato in caserma per l’identificazione.

E’ stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e oggi mercoledì 3 aprile, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Daniela Frattini per la convalida dell’arresto.

