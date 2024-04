ilSaronnese

GERENZANO – Dal 27 al 31 marzo si è disputato il campionato europeo di Twirlin Eta ad Einhoveb, in Olanda. La tanto attesa competizione ha visto scendere in campo la squadra nazionale italiana con protagoniste due atlete delle Majorettes di Gerenzano Santa Cecilia che si sono confrontate con le migliori twirlers europee.

Passando di selezione in selezione Valeria Giuffrida nel disciplina 2bastoni senior e Chiara Menniti nel disciplina Super x-strutting junior hanno messo in campo prestazioni di pregevole livello piazzandosi nella parte alta della classifica. La preparazione tecnica, gli allenamenti, la tenacia, la grinta e la determinazione hanno permesso loro di dimostrare in campo due prove molto positive; il tutto ha preso forma grazie a chi ha creduto in loro: dal preparatore tecnico Katiuscia Felisari, alla loro squadra di appartenenza e ai loro genitori.

“Le due atlete saranno da stimolo e da esempio per il resto della squadra, portando alto il valore che nulla succede per caso, ma ogni momento dell’allenamento è utile per raggiungere gli obiettivi e i risultati sia singoli che di squadra – rimarca il presidente Paolo Andrea Vanzulli – La nostra storia è lunga quasi 50 anni. Nel 1975 le majorettes accompagnavano con le loro coreografie la banda musicale con semplici movimenti del bastone, poi successivamente hanno acquisito la tecnica del Baton Twirling coniugando sport e spettacolo”.