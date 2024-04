Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno riguardo all’episodio accaduto lo scorso fine settimana in via Pio XI a Caronno Pertusella dove qualcuno ha preso di mira il bar, con una spaccata.

Il fatto è avvenuto alle 21.30: chi abita in zona ha udito un gran botto ed il rumore di vetri rotti, qualcuno si è affacciato alla finestra di casa pensando ad un incidente stradale e invece hanno visto il malvivente che stava entrando nel bar dopo la spaccata. Immediata la telefonata al 112 da parte di diversi cittadini, il malvivente ha presi il fondo cassa, una somma modestra, ed un pacchetto di patatine e se n’è andato, riusciendo a fare perdere le tracce dileguandosi un attimo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

