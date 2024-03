Città

SARONNO – Camion colpisce balcone: chiusa via Manzoni e via Parini.

Singolare furto a Caronno Pertusella: è stata rubata la cuccia del gatto Trevis. Un “vecchietto”, ha 16 anni e vive nella colonia felina della quale si prendono cura i volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali, nella zona di via Fermi.

L’aggressione di settimana scorsa (che per le conseguenze ha costretto a non lavorare l’autista per qualche tempo) è solo l’ultimo episodio di violenza a Saronno. Il problema è che sopraffazione e violenza sono la quotidianeità per i conducenti”. Sono le parole di Angelo Bonomo delegato di Uil Trasporti .

Nel corso del fine settimana sono proseguiti i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive. I militari della stazione di Appiano Gentile, nell’ambito di uno di questi servizi straordinari, finalizzati appunto al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in un’area boschiva, nei pressi di via della Resistenza hanno arrestato, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” un 33enne marocchino.

