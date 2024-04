Città

SARONNO – Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, torna dopo l’esperienza estiva Paneliquido in Villa Gianetti, portando per tre serate, piatti tipici valtellinesi e birra artigianale del birrificio Legnone (dal nome dell’omonimo monte valtellinese).

Tra le specialità tipiche ci saranno Pizzoccheri, Sciatt, salumi e formaggi, polenta con brasato, polenta taragna, e dolci, in particolare la proverbiale torta di mele. Ci saranno anche proposte dedicate ai vegetariani.

Le serate saranno allietate da due live musicali, sarà infatti presente Beppe Spina con un omaggio al cantautorato italiano, sabato invece “Old But 90 acoustic duo”, un omaggio alla musica inglese e al brit pop degli anni ’90. Insomma, per gli amanti della cucina valtellinese, dlela musica e della buona birra si profila una occasione da non perdere.

