iltra2

VALMOREA – Quando la natura si risveglia nella sua piena bellezza, non c’è modo migliore di celebrarla se non immergendosi completamente nelle sue meraviglie. Quest’anno, il Parco Valle del Lanza invita appassionati e curiosi a un evento unico nel suo genere: una giornata dedicata al birdwatching all’interno del suggestivo ecosistema del Plis (Parco locale di interesse sovracomunale). La stagione degli appuntamenti del 2024 si apre con un’esperienza guidata dal naturalista Alessandro Berlusconi e dalla squadra esperta delle Gev, le guardie ecologiche volontarie Valle del Lanza. Domenica 7 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, ci sarà l’opportunità di osservare l’avifauna del parco e scoprire gli aspetti più nascosti e affascinanti di queste creature volanti.

La passeggiata inizia presto, con partenza alle 8.30 dalla ex stazione ferroviaria di Valmorea. Non dimenticate di portare con voi binocolo e documenti validi per l’espatrio, poiché non si sa mai quale rara specie possa condurvi oltre i confini del noto! Il ritorno è previsto per le 12.30, giusto in tempo per riflettere sulle scoperte fatte e magari condividere storie e foto con nuovi amici appassionati.

L’evento è organizzato in collaborazione con Gev Lombardia e promette di essere un’occasione imperdibile per coloro che desiderano connettersi con la natura e imparare di più sul mondo degli uccelli. Per maggiori informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero +393408294405 o visitare il sito insubriaparksturismo.com.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

03042024