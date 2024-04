Eventi

LAZZATE – Presto Lazzate sarà tappa della terza edizione del Giro d’Italia plogging 2024, evento curato dalla cooperativa sociale “Il Seme”, associazione lazzateste che dal 1990 si occupa di disabilità, offrendo un’opportunità alle persone svantaggiate, tramite la loro reintroduzione nel mondo del lavoro, in modo tale da renderle parte integrante della comunità.

Il plogging è una nuova tendenza sportiva di origine nordeuropea che al normale esercizio fisico unisce l’attenzione per l’ambiente: nello specifico consiste nell’unione della corsa alla raccolta dei rifiuti che si trovano principalmente a bordo strada mentre si fa jogging. Un’attività che fa bene sia alla salute che all’ambiente e che insegna soprattutto a prendersi cura del territorio e a rispettare la natura. L’attività di plogging si svolgerà in concomitanza con l’evento podistico amatoriale “Quater pass cun i Avisit“, organizzato dall’associazione sportiva Gap Lazzate e programmato per domenica 14 aprile: durante la camminata a passo libero, su tre possibili percorsi (7, 14 e 19 km), chiunque vorrà potrà aderire al plogging, ripulendo i sentieri e le strade lungo il tragitto, il tutto mentre si fa esercizio fisico.

Al momento dell’iscrizione alla manifestazione Quater pass i partecipanti saranno liberi di aderire o meno alla sessione di plogging, scegliendo il percorso che più si addice loro. Qualora si volesse aderire, verranno opportunamente forniti pettorine, guanti, pinze e sacchi.

QUI L’ARTICOLO SU COME PARTECIPARE ALLA QUATER PASS.

(foto d’archivio)

