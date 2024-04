Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Se l’è cavata con lievi contusioni il conducente dell’auto protagonista dell’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi sabato 6 aprile lungo la statale Varesina sul territorio comunale di Venegono Inferiore.

Per motivi in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, terminando la propria corsa in un prato a lato della carreggiata della statale.

Sul posto, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Tradate e Varese che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’area dell’incidente. Consistenti i danni alla vettura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente della macchina, che fortunatamente ha riportato solo traumi lievi.

