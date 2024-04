Groane

CESANO MADERNO – Appuntamento in piazza Esedra domenica 7 aprile dalle 14.30 alle 18 per un pomeriggio di festa e di condivisione in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

Già in questi giorni le vie cittadine sono decorate con bellissimi fiocchi blu: tutta la cittadinanza è invitata a trascorrere insieme una domenica all’insegna dell’inclusione e del divertimento. L’evento è organizzato dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con il tavolo «Una via per la città» della Rete TikiTaka-Equiliberi di essere.

Il programma

Numerose le attività ideate ed organizzate dai promotori con il contributo delle associazioni, ma anche dI tanti cittadini e delle scuole:

ore 14:30: ritrovo in piazza Esedra per iscrizioni alla camminata e ritiro del kit.

o re 15: partenza della camminata «Allo stesso passo» di 1,2 chilometri con arrivo a Palazzo Arese Jacini.

o re 16: saluti istituzionali e inaugurazione della panchina blu.

Dalle 16.30 alle 18: laboratori artistici a cura di Machetu e Mixability, balli e dj set con la cooperativa Il Brugo, musica dal vivo con i The Rockfeller & Friends, merenda a cura dei Barman TikiTaka.

06042024