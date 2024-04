Cronaca

LAZZATE – Lutto anche a Lazzate per l’incidente avvenuto a Lentate sul Seveso dove un giovane è stato travolto dal treno. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile: attorno alle 15 il ragazzo – di origini straniere e che lavorava in una ditta tessile di Lazzate è stato colpito a morte da un treno in tensito, che andava verso la stazione di Camnago.

Immediato l’intervento dei soccorsi, oltre a carabinieri e polizia ferroviaria è arrivata anche l’ìautomedica, l’ambulanza ed i vigili del fuoco ma per il malcapitato non c’è stato niente da fare; ora le forze dell’ordine indagano per chiarire con precisione dinamica e contorni dell’accaduto. Il giovane, per attraversare, avrebbe poco prima dell’incidente scavalcato la recinzione ferroviaria in via Tintoretto.

(foto archivio)

07042024