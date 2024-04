Cronaca

LOMAZZO – I militari della stazione carabinieri di Lomazzo, al termine di una serie di accertamenti ha denunciato per truffa un napoletano 20enne, volto già noto alle forze dell’ordine. La vicenda riguarda la truffa ad una pensionata 81enne, e si è svolta verso la fine di marzo, poco dopo pranzo, quando la vittima riceveva una telefonata da parte di un uomo che si qualificava come carabiniere, riferendo di un grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia e per evitare l’arresto, la signora avrebbe dovuto pagare una somma di denaro ad un suo collaboratore, che si presentava presso l’abitazione al termine della chiamata, ed al quale la vittima consegnava dei preziosi.

Le indagini da parte dei militari lomazzesi,iniziavano lo stesso giorno, ricevendo la denuncia della povera pensionata ed acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza dove si era verificato il reato, riuscendo così a risalire alla vettura in uso ai malfattori. Le attività proseguivano con una serie di controlli con l’uso della banca dati delle forze di polizia, fino ad arrivare ad identificare un giovane, il cui volto corrispondeva alle immagini delle telecamere, poi riconosciuto senza ombra di dubbio anche dalla povera vittima.

