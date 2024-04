Cronaca

SARONNO / CESATE – Due ciclisti soccorsi ieri sulle strade di Saronno. Alle 16.30 in via Larga è stato investito un ciclista di 23 anni, sul posto i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato all’ospedale di Castellanza con contusioni varie ma non in pericolo di vita.

Altro incidente ieri alle 20 in piazza Riconoscenza dove è stato soccorso un ciclista di 29 anni per una caduta dalla bicicletta: è stato medicato direttamente sul posto dal personale di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Ieri a Uboldo alle 14.30 in via 4 novembre per una caduta della motocicletta sono stati soccorsi un uomo di 45 anni ed una donna di 51 anni, che non sono apparsi in condizioni preoccupanti e sono stati medicati all’ospedale di Rho.

Intervento dell’ambulanza della Croce viola ieri alle 15 alla stazione ferroviaria di Cesate, in via Stazione, della linea Saronno-Milano dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava male. E’ stato soccorso e gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo.

08042024