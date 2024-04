Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Una ragazza di 20 anni è morta in serata dopo essere stata travolta da un treno lungo la ferrovia a Busto Arsizio, lungo la tratta Milano-Malpensa in direzione del capoluogo lombardo. I soccorsi sono scattati alle 22.17, all’altezza di via Vicinale Piombini, nel rione di Sacconago. La giovane è stata investita dal Malpensa Express, fermatosi circa 300 metri dopo l’impatto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi: sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine tra cui la Polfer, che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Al momento non è nota la dinamica della tragedia né i motivi per i quali la giovane si trovava nei pressi della ferrovia. I sanitari, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Non è da escludere, vista la dinamica, che si sia trattato di un tragico gesto volontario: saranno gli accertamenti in corso a chiarirlo.

Il treno è rimasto fermo con circa 150 passeggeri a bordo in attesa di essere trasbordati su un altro convoglio. A causa delle operazioni di soccorso sulla linea si stanno registrando soppressioni di alcuni convogli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti