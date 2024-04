Cronaca

SARONNO – Sono in corso le indagini per chiarire quanto successo ieri mattina all’alba nei pressi della stazione di “Saronno centro” dove un giovane di 31 anni è morto sotto le ruote del Malpensa express. L’inchiesta è affidata alla polizia ferroviaria di Milano: gli agenti hanno identificato il ragazzo deceduto: era residente in Sicilia, non si sa per quale motivo di trovasse a Saronno e perchè all’alba fosse nell’area ferroviaria.

I tutori dell’ordine hanno interrogato il conduttore del Malpensa express, ed hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della stazione; da stabilire con precisione se quello del 31enne sia stato un atto volontario oppure se sia finito sotto il treno attraversando i binari.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco subito dopo l’investimento del ragazzo)

24042024