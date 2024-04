Cronaca

SARONNO – “La situazione a Saronno sud ed in Cascina Colombara è al centro di un acceso dibattito che coinvolge residenti, pendolari e autorità cittadine. Una preoccupante realtà di degrado, spaccio di sostanze stupefacenti e una generale sensazione di abbandono da parte dell’amministrazione locale sono emerse con forza negli ultimi tempi”

Sono le parole del consigliere comunale Claudio Sala che torna sul tema del degrado denunciato dai residenti ma anche dai pendolari che frequentano la zona sud della città.

Sala fa una sintesi degli ultimi fatti e interventi politici: “La Lega ha depositato una interpellanza da discutere in consiglio comunale, ma l’amministrazione si è tirata indietro e ha risposto in forma scritta per evitare le proteste dei cittadini. Nella risposta il sindaco Airoldi faceva orecchie da mercante. Non è passato nemmeno un mese dall’ultimo accoltellamento in stazione a Saronno Sud, segno che la situazione è davvero grave. Tuttavia, le preoccupazioni sollevate dalla Lega sembrano essere state respinte dall’amministrazione come mere speculazioni, prive di fondamento. Questo atteggiamento è estremamente preoccupante e non può essere tollerato quando la sicurezza dei cittadini è in gioco”.

Dal leghista una condanna per l’atteggiamento del primo cittadino e di conseguenza dell’Amministrazione: “Il sindaco, anche in qualità di assessore alla sicurezza, sembra non aver preso provvedimenti significativi per affrontare la crisi. Mentre i residenti vivono nell’angoscia quotidiana, raccontando di come abbiano paura perfino a uscire di casa per una semplice passeggiata nelle campagne limitrofe. La situazione è resa ancor più inquietante dalla presenza di spacciatori e tossicodipendenti, che lasciano siringhe nei luoghi dove i bambini dovrebbero giocare sereni, inoltre il buio che avvolge la stazione ferroviaria aggiunge un ulteriore stato di preoccupazione a questo scenario già cupo e problematico e l’assenza di illuminazione non solo crea un ambiente favorevole per l’attività criminale, ma contribuisce anche a diffondere un senso di isolamento e paura tra i residenti”.

Da queste considerazioni un appello al primo cittadino Augusto Airoldi: “Invitiamo il sindaco a visitare la zona di sera per rendersi conto della situazione con i propri occhi. Gli abitanti e i pendolari sarebbero più che disposti ad accompagnarlo, affinché possa comprendere appieno le loro preoccupazioni e la realtà quotidiana che affrontano”.

La chiosa politica è un duro affondo con l’invito all’Amministrazione a non fuggire dalle proprie responsabilità: “È importante ricordare al sindaco che non rappresenta solo i cittadini della sua parrocchia, ma anche i cittadini della Cascina Colombara dove è altrettanto urgente fornire risposte alle loro legittime preoccupazioni. L’appello della Lega è un tentativo di dare voce a queste preoccupazioni e di sollecitare un’azione concreta da parte dell’amministrazione.

È indispensabile che l’amministrazione prenda seriamente in considerazione le segnalazioni di questi cittadini e agisca con determinazione per affrontare la problematica della sicurezza a Saronno sud ed a Cascina Colombara. È il momento di prendersi le proprie responsabilità, agendo con tempestività e decisione per ripristinare la sicurezza e la tranquillità in questa parte della città”.

