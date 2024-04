Città

SARONNO – Tutti i lunedì Casa di Marta a Saronno, nella sua sede di angolo via Petrarca 1 e Via Piave, propone l’iniziativa “Orientamento legale gratuito”.

Il lunedì dalle 11, solo su appuntamento, il magistrato e giudice onorario Erminio Venuto, ex coordinatore ufficio giudice di pace di Saronno, offre un servizio di volontariato che prevede colloqui di orientamento legale gratuito per i cittadini su argomenti di diritto civile (come lavoro, famiglia, contratti) e penale.

L’obiettivo è di filtrare la domanda di accesso alla giustizia e indirizzare i cittadini all’iter più consono. Gli utenti saranno ricevuti nella sede di Casa di Marta a Saronno. Per fissare un appuntamento è possibile telefonare al numero 388 9890499 dal lunedì al venerdì.

