Eventi

SARONNO – Riparte lunedì 8 aprile “La lettura del lunedì”, l’iniziativa culturale promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta, rivolta a tutte le età: dalle 15 alle 16.30 in via Petrarca n. 1 il primo incontro del terzo ciclo avrà come protagonista il libro “Per dieci minuti” di Chiara Gamberale, edito da Feltrinelli.

Spinta dalla sua analista, per dieci minuti al giorno, ogni giorno, per un mese intero, Chiara deve fare una cosa nuova, mai fatta prima, per imparare che il cambiamento, seppur spaventoso, deve essere necessariamente messo in atto, dimostrando che un minuto per volta si può tornare a vivere.

Sarà un’opportunità per fare cultura, condividendo del tempo e facendo amicizia, stimolati da un dibattito costruttivo.

Le prossime date saranno 22 aprile, 6 e 20 maggio. Al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo. Tutti i libri letti durante “La lettura del lunedì” sono disponibili nella Biblioteca della Casa di Marta.

