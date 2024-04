Città

SARONNO – Domenica 7 aprile nella piscina di Saronno un gruppo di ragazzi disabili ha trascorso un pomeriggio speciale nuotando ma soprattutto giocando e divertendosi in acqua con il ‘mitico’ Alessandro Fontanari.

Nell’ambito del progetto Futurinclusion l’Associazione Granello Insieme e la Cooperativa il Granello con la collaborazione della Rari Nantes Saronno e della Saronno Servizi Ssd hanno organizzato l’evento Stile Libero Per Noi. “Abbiamo organizzato questo pomeriggio in acqua per i ragazzi anche per contribuire ai valori della giornata mondiale dell’autismo, afferma Maria Pia Ronco, responsabile del progetto per l’associazione granello insieme”. La manifestazione rientra nel progetto futurinclusion che ha come obiettivo principale l’inclusione sociale delle persone disabili e sta andando avanti già da diversi mesi con una serie di attività.

“Abbiamo aderito sin da subito all’evento dando la nostra collaborazione perché da anni svolgiamo attività in acqua con giovani ed adulti disabili, afferma Chiara Cantù, presidente della Rari Nantes Saronno, ed abbiamo già dato la nostra disponibilità a proseguire in questa bellissima esperienza”.

