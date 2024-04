Comasina

CESANO MADERNO – Grande successo di pubblico l’altra sera per la presentazione del libro “La scelta” del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Tutto esaurito, infatti, all’auditorium Disarò di corso della Libertà a Cesano Maderno: oltre 400 persone hanno assistito all’intervista, condotta da Eva Musci, direttrice artistica di Voci della storia. In molti hanno seguito in piedi l’evento.

“ Il giornalista è stato accolto da un lunghissimo e caloroso applauso, a dimostrazione della stima e dell’affetto della platea – ricordano dal Comune – E’ stata una bellissima serata: grazie a Ranucci, per la sua testimonianza, e a tutti i partecipanti”.

Prossimo appuntamento è quello con la presentazione del libro “Ogni prigione è un’isola” della giornalista Daria Bignardi, prevista sempre all’auditorium Disarò, lunedì 27 maggio alle 21.