SOLARO – Sabato 6 aprile nel palazzetto del centro sportivo “G.Scirea” di Solaro, si è disputata la finale regionale Pgs di pallavolo, per la categoria U16 femminile. L’organizzazione dell’evento è stata curata del comitato regionale Pgs e dalla Polisportiva Solaro (società ospitante) con il patrocinio del comune.

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato anche la sindaca di Solaro Nilde Moretti, l’assessore allo sport Christian Talpo, il direttore tecnico Pgs Ferruccio Colombo e tutto lo staff dirigenziale e tecnico della polisportiva Solaro.

Il terzo posto del podio è stato conquistato dall’Af82 Novate, che è riuscita ad imporsi sul Monza, mentre la vincitrice indiscussa del torneo è stata la Volley Casati Arcore, ottenendo il primo posto del podio grazie alla vittoria sulla Polisportiva Solaro – Limbiate Volley, squadra di casa che si è difesa in maniera ottima, riuscendo a conquistare il secondo posto.

La compagine solarese-limbiatese under 16 rappresenta uno dei grandi risultati della strettissima collaborazione tra la Polisportiva Solaro e il Limbiate Volley, tanto che ad oggi costituisce un grande motivo di vanto per entrambe le società.

