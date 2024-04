Città

SARONNO – “Ci teniamo a condividere con la città e con chi lo conosceva un caro ricordo di Attilio, una vera istituzione per Saronno e per tutto il settore del commercio”.

E’ il ricordo dei commercianti di via Caduti della Liberazione che esprimono il cordoglio di tanti saronnesi e conoscenti per la scomparsa, sabato sera Attilio Brunati commerciante che nel 1968 aprì lo storico negozio di abbigliamento e jeans L’Americano.

In città era conosciuto semplicemente come “Attilio” al massimo “dell’Amerikano” lo storico negozio di abbigliamento punto di riferimento di intere generazioni di saronnesi.

“Era una persona solare – lo ricordano i commercianti – lo conoscevano tutti. Tutti si ricordano la coda fuori dalla prima sede del negozio in via Garibaldi. Ha portato in città i jeans più particolari e più nuovi a Saronno. Quando ha avuto la sede in via Caduti della Liberazione è iniziato con il rapporto con noi: lo vedevi al bar con il sorriso e la battuta pronta”

Soprattutto i commercianti ricordano la sua grande disponibilità: “Dai piccoli agli anziani metteva tutti a proprio agio e soprattutto era prodigo di aiuti, consigli e suggerimenti. Aveva davvero il cuore in mano. Ci mancherà moltissimo perchè per noi è stato un’istituzione. Lo ricordiamo davvero con tantissimo affetto”.

I funerali di Attilio, che lascia la moglie e le figlie, saranno domani mercoledì 17 aprile alle 14 alla chiesa parrocchiale di Montorfano.

