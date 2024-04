Città

SARONNO – Entrando al teatro Pasta stamattina si sentivano solo scroscianti risate e tanti interventi dal pubblico. Ad essere in scena non un comico ma il vigile Ciro Crivellaro e degli attori della compagnia Spunk.

Si è rinnovato oggi, martedì 16 aprile alle 10, il momento di educazione stradale studiato, ideato e proposto dal comando della polizia locale per i piccoli delle classi terze.

Il vigile per una giornata ha lasciato a casa il blocchetto delle multe e si è dedicato completamente ai più piccoli con uno spettacolo “Gino e Pino e il vigile Ciro” pensato per aiutare i piccoli a memorizzare le regole di educazione stradale, dalla dotazione obbligatoria della bicicletta al significato dei cartelli stradali. Non è mancato un accenno anche alle norme sul monopattino. Si tratta dall’evento clou del progetto de “La classe adotta un vigile” ideato e realizzato da Barbara Milletich che ha visto la presenza di tutti gli alunni delle classi terze a partire dalla San Giovanni Bosco, dalla Pizzigoni alla Vittorino da Feltre, dalla Damiano Chiesa all’Ignoto Milite dalla Sant’Agnese al collegio Castelli. Ma non solo. Era presente anche una classe quarta della Damiano Chiesa che l’anno scorso aveva perso lo spettacolo a causa della contemporaneità con una gita.

I bimbi, poco meno di 500, sono arrivati al teatro a piedi, ovviamente scortati dalle maestre e dai volontari della sezione saronnese dell’associazione nazionale carabinieri. A dare il benvenuto alle

classi il comandante della polizia locale Claudio Borsani che ha portato i saluti del comando mentre il sindaco Augusto Airoldi ha ricordato come recentemente Ciro, il vigile amico dei bambini di Saronno “sia diventato ufficiale senza dimenticare la propria simpatia e impegno per i piccoli”.

