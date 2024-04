Comasco

BREGNANO – La splendida cornice della Val del Lura è stata recentemente testimone di un evento che ha riscaldato gli animi e i motori degli appassionati di Vespa: lo scorso fine settimana si è infatti tenuto il 5′ raduno nazionale “Val del Lura”. La pittoresca Puginate di Bregnano ha accolto, nelle prime ore della giornata, un colorito sciame di queste iconiche due ruote, dove i partecipanti si sono dati appuntamento per celebrare insieme la passione che da anni li unisce.

La giornata è iniziata alle 9 con l’apertura delle iscrizioni, seguita da un momento conviviale che ha incluso una colazione condivisa e la distribuzione di un gadget ricordo dell’evento. Ma il vero cuore pulsante della giornata è stato il giro turistico nella val del Lura, un percorso circolare di circa 60 chilometri che ha avuto inizio alle 11, dopo la chiusura delle iscrizioni. Il tragitto ha offerto ai partecipanti la possibilità di immergersi nei panorami mozzafiato e nella serenità che solo la natura della Lombardia sa offrire.

La sosta a Carimate per il pranzo e il successivo ritorno a Bregnano hanno segnato i momenti di aggregazione e condivisione, rinforzati dall’aperitivo presso il parco Cederna. La quota di iscrizione ha incluso tutti questi momenti, con un contributo di 20 euro per i conduttori e 15 euro per i passeggeri.

Il Vespa Club Bregnano, organizzatore dell’evento, ha gestito con cura e attenzione ogni aspetto, assicurando non solo la riuscita del raduno, ma anche la sicurezza dei partecipanti, mettendo in campo regole chiare e un team disposto a fungere da guida e supporto lungo tutto il percorso.

Al termine di questa splendida giornata, il Vespa Club Bregnano non ha mancato di ringraziare tutti i partecipanti che, con il loro entusiasmo e la loro presenza, hanno reso omaggio alla storia e al piacere di guidare una Vespa, facendo di questo raduno non solo un incontro tra appassionati, ma un vero e proprio tributo alla cultura su due ruote che da decenni scorre lungo le strade d’Italia.

