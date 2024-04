Softball

CARONNO PERTUSELLA – Tutto alla fine, nel recupero della seconda partita della prima giornata di campionato tra Rheavendors Caronno e Bertazzoni Collecchio. La pioggia l’aveva interrotta con la Rhea in vantaggio 1-0, ieri in una fresca (al limite del freddo) serata di metà aprile, l’ha completata con una vittoria con walk-off al primo extra inning.

Tutto alla fine, si diceva: perché fino alla parte bassa della sesta ripresa è stata una partita bloccata e dominata dai lanciatori Iraimis Diaz Nunez e Jensen Taylor Main. Al sesto Caronno allunga sul 2-0 grazie a un errore della difesa collecchiese e crede di aver messo in ghiaccio il match ma, al cambio campo, il Bertazzoni pareggia e forza gli inning supplementari: il primo punto lo segna Main, dopo valida interna e grazie a un singolo di Chiara Severini; il secondo punto è frutto di una base ball a basi piene. Caronno non riesce a sfruttare il settimo attacco e si va agli extra inning. Nell’ottavo Collecchio, quando c’è per regola un corridore sul cuscino di seconda, segna con Martina Ghergolet spinta a casa da un doppio di Hannah Martseller. A quel punto Argenis Blanco sostituisce Diaz Nunez con Bianca Messina Garibaldi, che chiude con un doppio gioco.

Al proprio turno di battuta la Rhea completa pareggio e vittoria con una base ball conquistata da Rebecca Caldon e, con Francesca Rossini già in seconda, segna grazie a un errore della difesa sul bunt di Irene Viola. Poi è Caldon a segnare con una volata di sacrificio finale di Sarah Edwards per il 4-3 e di fatto si completa la doppietta iniziata a fine marzo.

Recupero giovedì 18 aprile: Rheavendors Caronno-Bertazzoni Collecchio 4-3.

Classifica

Rheavendors Caronno e Mkf Bollate 1000, Inox Team Saronno 833, Italposa Forlì 667, Macerata 333, Thunders Castelfranco Veneto e Pianoro 250, Bertazzoni Collecchio 167, Old Parma 0.

Prossime gare

4′ turno. Sabato alle 17 Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno, Mkf Bollate-Old Parma, Bertazzoni Collecchio-Macerata; domenica alle 13 Thunders Castelfranco Veneto-Pianoro. Riposa Italposa Forlì.

(foto Elisa Neri: la caronnese, casacca nera, Melany Sheldon in azione contro Collecchio)

